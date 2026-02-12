ГУР: росія кидає африканських найманців у "м'ясні" штурми в Україні

росія кидає в "м’ясні" штурми нігерійців.

росія залучає для участі у війні проти України найманців з Африки та кидає їх у "м’ясні" штурми. Зростає кількість ідентифікованих загиблих найманців із країн Африки, вказали в Головному управлінні розвідки.

Українські розвідники у Луганській області виявили тіла двох громадян Нігерії Мбаха Стівена Удоки 1988 року народження та Хамзата Казіна Калаволе 1983 року народження, які служиби у лавах 423-го гвардійського мотострілецького полку 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії армії країни-агресора.

Обидва нігерійці підписали контракт з армією рф у серпні та вересні минулого року. Удоку через п’ять днів після підписання контракту зарахували до частини та направили на тимчасово окуповані території України. Документи щодо військової підготовки Калаволе відсутні, однак у ГУР припускають, що він теж не проходив військової підготовки. У Калаволе залишилися троє дітей та дружина в Нігерії.

У розвідці додали, що ці два найманці загинули від удару безпілотника в листопаді 2025 року під час здійснення штурмів у Луганській області.

Нагадаємо, росія стикається з гострим дефіцитом робочої сили, який посилився на тлі війни проти України. Щоб покрити нестачу працівників, москва звернулась до нового постачальника - Індії.