Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР: росія кидає африканських найманців у "м'ясні" штурми в Україні

12 лютого 2026, 15:06
ГУР: росія кидає африканських найманців у
Фото: Reuters
росія кидає в "м’ясні" штурми нігерійців.

росія залучає для участі у війні проти України найманців з Африки та кидає їх у "м’ясні" штурми. Зростає кількість ідентифікованих загиблих найманців із країн Африки, вказали в Головному управлінні розвідки.

Українські розвідники у Луганській області виявили тіла двох громадян Нігерії Мбаха Стівена Удоки 1988 року народження та Хамзата Казіна Калаволе 1983 року народження, які служиби у лавах 423-го гвардійського мотострілецького полку 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії армії країни-агресора. 

Обидва нігерійці підписали контракт з армією рф у серпні та вересні минулого року. Удоку через п’ять днів після підписання контракту зарахували до частини та направили на  тимчасово окуповані території України. Документи щодо військової підготовки Калаволе відсутні, однак у ГУР припускають, що він теж не проходив військової підготовки. У Калаволе залишилися троє дітей та дружина в Нігерії.

У розвідці додали, що ці два найманці загинули від удару безпілотника  в листопаді 2025 року під час здійснення штурмів у Луганській області. 

Нагадаємо, росія стикається з гострим дефіцитом робочої сили, який посилився на тлі війни проти України. Щоб покрити нестачу працівників, москва звернулась до нового постачальника - Індії.

війнаросія окупантиафриканці

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється