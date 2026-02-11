Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія через дефіцит кадрів масово залучає працівників з Індії — Reuters

11 лютого 2026, 15:45
Фото: EPA/UPG
Індійські робітники вже працюють на російських підприємствах.

росія стикається з гострим дефіцитом робочої сили, який посилився на тлі війни проти України. Щоб покрити нестачу працівників, москва звернулась до нового постачальника - Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Агенція повідомляє, що нестача робочої сили в росії сягнула щонайменше 2,3 млн осіб, а ситуація погіршується через війну проти України.

Традиційні джерела кадрів - вихідці з Центральної Азії - вже не покривають потребу, тому москва активно залучає робітників з Індії.

Ще у 2021 році для громадян Індії було видано близько 5 тисяч дозволів на роботу, а минулого року - майже 72 тисячі, що становить майже третину річної квоти для трудових мігрантів за візами. 

"Наразі найбільш популярними є працівники з Індії", - заявив директор компанії, що займається набором кадрів.

За його словами, мігранти з колишньої Центральної Азії перестали приїжджати в достатній кількості.

Водночас ослаблення рубля, жорсткіше міграційне законодавство та антиіммігрантська риторика зменшили їхній потік, через що росія розширила квоти для іноземних працівників.

Вибір Індії як джерела робочої сили також пов’язаний із міцними економічними та оборонними зв’язками москви та Нью-Делі.

У грудні російський диктатор владімір путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали угоду про спрощене працевлаштування індійців у росії. Перший віцепрем'єр Денис Мантуров заявив, що "країна готова прийняти необмежену кількість таких працівників".

За оцінками уряду, країні потрібно щонайменше 800 тисячі працівників у виробництві та ще 1,5 млн у сфері послуг і будівництва.

Індійські робітники вже працюють на російських підприємствах. московська текстильна компанія Brera Intex залучила понад 10 працівників з Південної Азії для пошиття штор і постільної білизни. 

Ферма в Сергієвському також використовує індійських працівників для переробки та пакування овочів за середню зарплату, як стверджується, близько 50 тисячі рублів (660 доларів) на місяць, за яку місцеві жителі відмовляються працювати. 

Індія зазнала економічних і торговельних втрат через співпрацю з росією, особливо на фоні війни росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.

війнаІндіявійна в Україніробоча силаросія окупанти

