ПОЛІТИКА

Прем'єр Британії відновив популярність після скандалу

12 лютого 2026, 17:20
Прем'єр Британії відновив популярність після скандалу
Фото: Getty Images
Стармер зміг вийти з кризи, заручившись підтримкою всіх членів свого кабінету.

Рейтинг підтримки прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дещо зріс після кризи довіри, що виникла цього тижня, досягнувши найвищого показника з серпня, свідчить нове опитування YouGov.

Попри незначне відновлення, громадська думка щодо прем’єра залишається переважно негативною: лише 22% респондентів ставляться до Стармера позитивно, тоді як 69% – негативно, що дає йому чистий рейтинг мінус 47. Для порівняння, у лідерки основної опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох рейтинг – мінус 23, а у Найджела Фараджа, чиї Reform UK лідирує у національних опитуваннях, – мінус 37.

Опитування проводилося 10–11 лютого, після двох драматичних днів, коли позиції Стармера серйозно похитнулися через відставки двох ключових помічників та заклик лідера шотландських лейбористів Анаса Сарвара до відставки прем’єра.

Втім, Стармер зміг вийти з кризи, заручившись підтримкою всіх членів свого кабінету, включно з потенційними конкурентами за лідерство, і виголосив промову перед депутатами-лейбористами, яка була добре сприйнята.

Прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який мав зв’язки з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Оприлюднені Мін’юстом США файли Епштейна свідчать, що Мендельсон міг надсилати Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

рейтингБританіяКір Стармер

