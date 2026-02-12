Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ООН закликала росію негайно припинити удари по енергетиці України

12 лютого 2026, 15:39
ООН закликала росію негайно припинити удари по енергетиці України
Фото: Укрінформ
ООН засуджує удари росії.

Організація Об’єднаних Націй закликала росію припинити атакувати енергетичні об’єкти України, через які цілі міста залишаються без світла у найхолоднішу зиму за чотири роки війни.

"Безперервні атаки російської федерації на енергетичну інфраструктуру по всій Україні позбавляють цивільне населення, яке й так страждає, належного тепла, води та електроенергії у надзвичайно холодну та темну зиму", — заявив Фолькер Тюрк, Верховний комісар ООН з прав людини.

Він зазначив, що цивільне населення вже зазнавало постійних бомбардувань, а тепер має витримувати температуру до мінус 20 °C.

"Минулої ночі російська федерація знову здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Сотні тисяч людей прокинулися без електрики та опалення. Цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю російську федерацію негайно припинити ці атаки", — додав Тюрк.

