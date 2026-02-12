Атака на Київ: зафіксовані влучання у кількох районах, двоє людей поранені

Крім того, після вибухів почалися перебої з водою та опаленям.

Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох районах столиці. Станом на 05:16 відомо про двох постраждалих.

Про це йдеться у дописах міського голови Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка у Telegram.

За інформацією Кличка, близько 02:43 у Дарницькому районі сталося влучання в приватний будинок, у Голосіївському та Деснянському районах – у нежитлову забудову. О 02:46 надійшли виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони, бригади оперативно виїхали на місця подій.

Згодом повідомлялося про падіння уламків поблизу житлового будинку в Дніпровському районі (02:53–02:55), а також про ще одну адресу в цьому ж районі – попередньо без пожежі та потерпілих (03:04).

О 05:19 у КМВА оголосили відбій повітряної тривоги для Києва. Небезпека тривала 3 години 4 хвилини.