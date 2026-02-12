До росії масово завозять іноземні авто через Китай – Reuters
Десятки тисяч автомобілів потрапляють до росії через так звані схеми "сірого імпорту", які дозволяють обходити західні та азійські санкції, а також формальні зобов’язання автовиробників залишити російський ринок.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, нові автомобілі спершу постачають до Китаю, після чого через місцевих посередників переправляють до росії. У багатьох випадках їх перекласифіковують як "вживані", що дає змогу обійти обмеження виробників та експортні правила.
У схемах фігурують як масові марки, так і преміальні бренди. Зокрема, через китайських трейдерів до рф потрапляють автомобілі Toyota, Mazda, а також німецькі моделі класу люкс — Mercedes-Benz і BMW.
Як зазначає Reuters, дилери користуються неформальними мережами постачання: китайські компанії офіційно купують автомобілі у виробників, а згодом перепродують їх російським партнерам. У результаті машини опиняються в автосалонах рф без прямої участі автовиробників.
Представники компаній заявляють, що намагаються протидіяти несанкціонованому експорту, однак через складну структуру посередників і багаторівневі ланцюги постачання повністю контролювати ситуацію складно.
За даними журналістів, обсяги такого імпорту зросли більш ніж удвічі з 2023 року. У 2025 році «сірі» поставки становили майже половину з приблизно 130 тисяч автомобілів, проданих у росії з країн, які запровадили санкції проти рф. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в росії реалізували понад 700 тисяч автомобілів іноземних брендів, оскільки попит на них залишається стабільно високим.