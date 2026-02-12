До росії масово завозять іноземні авто через Китай – Reuters

За інформацією агентства, нові автомобілі спершу постачають до Китаю, після чого через місцевих посередників переправляють до росії.

Десятки тисяч автомобілів потрапляють до росії через так звані схеми "сірого імпорту", які дозволяють обходити західні та азійські санкції, а також формальні зобов’язання автовиробників залишити російський ринок.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, нові автомобілі спершу постачають до Китаю, після чого через місцевих посередників переправляють до росії. У багатьох випадках їх перекласифіковують як "вживані", що дає змогу обійти обмеження виробників та експортні правила.

У схемах фігурують як масові марки, так і преміальні бренди. Зокрема, через китайських трейдерів до рф потрапляють автомобілі Toyota, Mazda, а також німецькі моделі класу люкс — Mercedes-Benz і BMW.

Як зазначає Reuters, дилери користуються неформальними мережами постачання: китайські компанії офіційно купують автомобілі у виробників, а згодом перепродують їх російським партнерам. У результаті машини опиняються в автосалонах рф без прямої участі автовиробників.

Представники компаній заявляють, що намагаються протидіяти несанкціонованому експорту, однак через складну структуру посередників і багаторівневі ланцюги постачання повністю контролювати ситуацію складно.

За даними журналістів, обсяги такого імпорту зросли більш ніж удвічі з 2023 року. У 2025 році «сірі» поставки становили майже половину з приблизно 130 тисяч автомобілів, проданих у росії з країн, які запровадили санкції проти рф. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в росії реалізували понад 700 тисяч автомобілів іноземних брендів, оскільки попит на них залишається стабільно високим.