Українські дрони вивели з ладу ключову установку на Волгоградському НПЗ

Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після того, як по ньому вдарили дрони українських захисників.

Про це повідомляє Reuters.

Як розповіли виданню два джерела, внаслідок удару України на НПЗ пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.

Потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 000 барелів на день.

Reuters пише, що у 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в росії.

Завод є великим виробником палива: минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 лютого у Волгограді прогриміли вибухи. росіяни скаржилися на атаку невідомих безпілотників.

Також у місті Ухта в республіці Комі зранку під атакою дронів опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанєфтєпєрєработка".