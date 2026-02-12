Українські дрони вивели з ладу ключову установку на Волгоградському НПЗ
Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після того, як по ньому вдарили дрони українських захисників.
Про це повідомляє Reuters.
Як розповіли виданню два джерела, внаслідок удару України на НПЗ пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.
Потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 000 барелів на день.
Reuters пише, що у 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в росії.
Завод є великим виробником палива: минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.
Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 лютого у Волгограді прогриміли вибухи. росіяни скаржилися на атаку невідомих безпілотників.
Також у місті Ухта в республіці Комі зранку під атакою дронів опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанєфтєпєрєработка".