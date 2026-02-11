Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія виділила $205 млн на закупівлю американської зброї для України

11 лютого 2026, 18:04
Британія виділила $205 млн на закупівлю американської зброї для України
Фото: з вільного доступу
Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.

Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.

Як передає Politico заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 205 млн доларів - ред.) на PURL. Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ путіна» - зазначив Гілі.

Двоє неназваних дипломатів НАТО розповіли виданню, що наразі три чверті з 32 членів альянсу зобов'язалися приєднатися до схеми.

Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Список пріоритетних потреб України) була створена влітку 2025 року як механізм для продовження постачання американського озброєння ЗСУ.

Її особливість полягає в тому, що в разі припинення прямої безоплатної допомоги від Вашингтона, Білий дім погоджується продавати свою зброю і технології, але оплату за них здійснюють інші союзники по НАТО і партнери. Пріоритетом закупівель є критично важливі системи протиповітряної оборони і ракети до них.

Минулого року на програму PURL західні партнери України виділили близько 5 млрд доларів.

При цьому генсек НАТО Марк Рютте нещодавно висловив упевненість, що цього року країни Альянсу зможуть зібрати для України 15 млрд доларів.

СШАзброяБританіядопомога Українівійна в УкраїніPURL

