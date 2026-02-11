Естонія першою схвалила участь у спецтрибуналі щодо злочину агресії рф
Парламент Естонії Рійгікогу проголосував за участь країни в керівному комітеті Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на платформі X.
За словами міністра, Естонія стала першою країною, чий парламент схвалив участь у комітеті Спецтрибуналу під керівництвом Ради Європи.
Тсахкна закликав інших партнерів наслідувати приклад Таллінна, щоб трибунал розпочав свою роботу без затримок.
"У зв'язку з продовженням жорстокої агресії росії міжнародна спільнота має посилити тиск, щоб забезпечити відповідальність за всі порушення міжнародного права. Затримка правосуддя лише сприяє подальшим звірствам", – написав міністр.