У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні

Їх спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.

Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24.

"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - сказав Томчик.

Він підкреслив, що передача авіаційної техніки жодним чином не послабить обороноздатність країни.