У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні

15 грудня 2025, 11:32
У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні
Фото: wikipedia.org
Їх спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.
Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни. 
 
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24.
 
"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - сказав Томчик.
 
Він підкреслив, що передача авіаційної техніки жодним чином не послабить обороноздатність країни.
 
Натомість українська сторона може надати Польщі доступ до передових безпілотних технологій, які активно розробляються та застосовуються в бойових умовах.​
 
Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який запланований на пʼятницю, 19 грудня.

 

