Зеленський пропонує відмову від НАТО заради гарантій безпеки Україні

15 грудня 2025, 09:53
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент Володимир Зеленський під час мирних переговорів зі США у Берліні допустив відмову від вступу України до НАТО.
 
Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.
 
Так, під час перемовин із американською стороною глава держави запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до НАТО в обмін на "гарантії безпеки" від Заходу.
 
Разом із цим Україна наполягає на тому, що не передаватиме на користь свої території.
 
"З самого початку бажанням України було вступити до НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери з США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5, і гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн — Канади, Японії — є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. І це вже компроміс з нашого боку", — заявляв Зеленський у розмові із журналістами.
 
Нагадаємо, що у Берліні в неділю, 14 грудня, почалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
