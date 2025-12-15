Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​У росії поскаржилися на атаку ТЕЦ у Білгороді

15 грудня 2025, 08:07
​У росії поскаржилися на атаку ТЕЦ у Білгороді
Фото: росЗМІ
У Міноборони рф стверджують, що збили 130 дронів, 15 із яких начебто летіли на москву.
У росії поскаржилися на імовірну ракетну атаку ТЕЦ "Промінь" Білгороді. Загалом у Міноборони рф стверджують, що збили 130 дронів, 15 із яких начебто летіли на москву. 
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Губернатор підтвердив "серйозні пошкодження інженерної інфраструктури". За словами місцевої влади, по Білгороду завдали ракетного удару. А тамтешні ЗМІ опублікували кадри атаки та її наслідків.
 
ГТ ТЕЦ "Промінь" – газотурбінная теплоелектроцентраль у місті Білгород, одна з основних енерго- та теплостанцій міста. 
 
Основним паливом є газ. Забезпечує електрикою та теплом частину мікрорайону "Харківська гора" та інші райони Білгорода.
війна в УкраїніТЕЦросія окупанти

