Ізраїль може відновити масштабні бойові дії в Газі у березні

11 січня 2026, 10:28
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Вона передбачає розширення підконтрольної території.

Армія оборони Ізраїлю планує у березні відновити інтенсивні бойові дії в Секторі Гази з метою розширення контролю над територією анклаву.

Про це пише The Times of Israel із посиланням на ізраїльських чиновників та арабського дипломата.

За даними видання, Цахал уже розробив плани наступальної операції, яка передбачає просування демаркаційної так званої ''жовтої лінії'' на захід в напрямку узбережжя Середземного моря. Такий крок має дозволити Ізраїлю збільшити підконтрольну йому частину території Сектору Гази.

Арабський дипломат зазначив, що реалізація операції буде можливою лише за умови підтримки США, які наразі намагаються перевести крихке перемир’я, досягнуте у жовтні 2025 року, у другу фазу. Вона передбачає роззброєння угруповання Хамас.

Водночас, за словами співрозмовника видання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, хоча й погодився співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом у питаннях просування перемир’я, не вірить у реалістичність роззброєння Хамас. Саме тому він доручив Цахал підготувати план дій на випадок зриву домовленостей.

Нагадаємо, у перший день перемир’я, 10 жовтня, ізраїльські війська відійшли до «жовтої лінії», зберігши контроль приблизно над 53% території Сектору Гази. За словами ізраїльського чиновника та арабського дипломата, запланована на березень операція в місті Газа може дозволити Ізраїлю суттєво збільшити цей показник.

Під час зустрічі 30 грудня Нетаньягу назвав чинного президента США ''великим щастям для Ізраїлю'' і світу. Своєю чергою Трамп заявив, що не стурбований діями Ізраїлю, зокрема темпами переходу до другого етапу мирного плану щодо Гази.

Також, за інформацією видання, під час останньої зустрічі Трамп і його найближчі радники закликали Нетаньягу змінити політику Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан.

 

Ізраїльсектор Газа

