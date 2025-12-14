У Берліні розпочалася зустріч президента України з представниками Трампа

Сторони знову продовжують роботу над мирним планом.

У Берліні в неділю, 14 грудня, почалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Як пишуть медіа, Зеленського, українську делегацію, а також спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і зятя президента США Джареда Кушнера - зустрів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зустріч відбувається в будівлі федерального канцлера в Берліні. Президент України вже підтвердив початок переговорів.

Зеленський поширив декілька світлин з початку зустрічі. Зокрема на них видно, що сам Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і представники їхніх команд сидять по один бік столу, а на іншому перебувають спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, зять американського президента Джаред Кушнер та члени американської делегації.

"Розпочали зустріч", – написав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський дорогою до Берліна заявив, що Україна не має прямого діалогу з російською стороною, але її фактично представляють американці.