Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія долучилася до позиції Бельгії проти плану ЄС щодо активів рф для України — Politico

14 грудня 2025, 18:52
Італія долучилася до позиції Бельгії проти плану ЄС щодо активів рф для України — Politico
Втручання Риму, країни №3 у ЄС за кількістю населення та кількістю голосів - менш ніж за тиждень до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі - підриває надії Європейської комісії на завершення угоди щодо цього плану.

Італія підтримує Бельгію, виступаючи проти плану ЄС щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених державних активів росії.

Про це повідомляє Politico

Видання посилається на внутрішній документ, з яким вдалось ознайомитись.

Втручання Риму, країни №3 у ЄС за кількістю населення та кількістю голосів - менш ніж за тиждень до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі - підриває надії Європейської комісії на завершення угоди щодо цього плану, пише Politico.

Комісія наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС досягли угоди на саміті Європейської ради 18-19 грудня, аби мільярди євро з російських резервів, що зберігаються в банку Euroclear у Бельгії, могли бути вивільнені для підтримки економіки Києва, яка постраждала від війни. 

"Тепер Італія похитнула дипломатичну динаміку, розробивши документ разом з Бельгією, Мальтою та Болгарією, в якому закликає Комісію вивчити альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України на плаву протягом наступних років", - пишуть журналісти. 

Чотири країни мають на увазі "План Б" щодо випуску спільних боргових зобов'язань ЄС для фінансування України протягом наступних років.

Однак ця ідея має свої проблеми, зазначає видання. Критики впевнені, що вона посилює великий борговий тягар Італії та Франції та вимагає одноголосності, а це означає, що її може ветувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує Кремль.

"Ці чотири країни - навіть якщо до них приєднаються прокремлівські Угорщина та Словаччина - не зможуть створити блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Комісії на досягнення політичної угоди наступного тижня", - пише Politico.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу схвалили рішення про безстрокову заморозку російських активів у Європі, що унеможливить їх повернення росії навіть у разі припинення санкцій. 

заморожені активи рфБельгіяІталія

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється