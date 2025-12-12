Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС ухвалив безстрокове замороження активів рф

12 грудня 2025, 21:37
ЄС ухвалив безстрокове замороження активів рф
Фото: з вільного доступу
Що усуває ризик їхнього повернення росії у разі зняття санкцій.

Посли Євросоюзу схвалили рішення про безстрокову заморозку російських активів у Європі, що унеможливить їх повернення росії навіть у разі припинення санкцій. 

Про це повідомляє данська телерадіокомпанія Danmarks Radio.

Рішення ухвалили 25 країн-членів, тоді як дві - не підтримали. Голосування відбувалося за письмовою процедурою. Раніше Угорщина та Словаччина заявляли, що виступають проти виділення Україні "репараційної позики" за рахунок доходів від російських активів.

Санкційний режим ЄС потребує поновлення кожні шість місяців і залежить від одностайності всіх 27 держав, що дає окремим країнам, зокрема Угорщині, можливість блокувати рішення. Проте нинішнє голосування дозволяє зберігати активи знерухомленими доти, доки Рада ЄС не ухвалить інше рішення.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення, підкресливши, що воно посилає чіткий сигнал москві: витрати росії зростатимуть, доки триває її агресія проти України. За її словами, це також демонструє Україні готовність ЄС зміцнювати її позиції на полі бою та в майбутніх переговорах.

Безстрокова заморозка активів є ключовою умовою для отримання згоди Бельгії надати Україні ''репараційну позику'' за рахунок доходів від заморожених російських активів.

 

