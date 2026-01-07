У Львові без світла частина лікарень і весь комунальний електротранспорт
07 січня 2026, 08:55
Фото: np.pl.ua
Садовий стверджує, що відключення стались через зміну підходу до визначення критичності підприємств.
Від ночі 7 січня у Львові відключено від електроенергії частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
За його словами, відключення відбулись через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", – написав Садовий.
Наразі, як указав мер, в місті екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.