У Львові без світла частина лікарень і весь комунальний електротранспорт

Від ночі 7 січня у Львові відключено від електроенергії частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

За його словами, відключення відбулись через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", – написав Садовий.

Наразі, як указав мер, в місті екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.