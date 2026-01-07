Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов

07 січня 2026, 09:35
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Джерело: defence
Прем'єр зазначив про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною.

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з рф.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У Парижі було досягнуто значного прогресу, коли ми, члени Коаліції бажаючих, Україна та Сполучені Штати, зустрілися для обговорення миру в Україні. Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", – йдеться у повідомленні.
 
Прем'єр наголосив, що його країна готова зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою:
 
  • винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною,
  • морських ресурсів для розмінування Чорного моря,
  • продовження навчання українських військових офіцерів.
 
"Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі", – додав Ульф Крістерссон.
