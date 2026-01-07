Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов

Прем'єр зазначив про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною.

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з рф.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У Парижі було досягнуто значного прогресу, коли ми, члени Коаліції бажаючих, Україна та Сполучені Штати, зустрілися для обговорення миру в Україні. Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр наголосив, що його країна готова зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою:

винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною,

морських ресурсів для розмінування Чорного моря,

продовження навчання українських військових офіцерів.

"Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі", – додав Ульф Крістерссон.