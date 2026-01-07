У Єрусалимі водій автобуса наїхав на ультраортодоксальних протестувальників

Увечері 6 січня в Єрусалимі під час протесту ультраортодоксальних євреїв проти їхнього призову до армії водій автобуса наїхав на учасників акції.

Унаслідок інциденту загинув 14-річний Йосеф Айзенштал, ще троє людей дістали поранення, їх ушпиталили.

Водія затримали на місці події. За його словами, він намагався виїхати звідти, коли протестувальники залізли на автобус.

Поліція повідомила, що під час акції частина протестувальників виявляла насильство: блокувала дороги, псувала автобуси, підпалювала баки, кидала предмети в поліцейських і журналістів. Сили правопорядку застосували заходи для стабілізації ситуації.

Лідери ортодоксів і політики закликали до ретельного розслідування. Партія Shas заявила: "Кров харедім не дешева", а депутати й колишні урядовці висловили співчуття сім'ям загиблих і поранених, наголосивши на неприпустимості насильства.