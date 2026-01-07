Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Єрусалимі водій автобуса наїхав на ультраортодоксальних протестувальників

07 січня 2026, 09:53
У Єрусалимі водій автобуса наїхав на ультраортодоксальних протестувальників
Фото: breakingisraelnews.com
Зі слів водія, він просто намагався втекти від протестувальників, які залізли на автобус.
Увечері 6 січня в Єрусалимі під час протесту ультраортодоксальних євреїв проти їхнього призову до армії водій автобуса наїхав на учасників акції.
 
Про це повідомило The Jerusalem Post.
 
Унаслідок інциденту загинув 14-річний Йосеф Айзенштал, ще троє людей дістали поранення, їх ушпиталили.
 
Водія затримали на місці події. За його словами, він намагався виїхати звідти, коли протестувальники залізли на автобус.
 
Поліція повідомила, що під час акції частина протестувальників виявляла насильство: блокувала дороги, псувала автобуси, підпалювала баки, кидала предмети в поліцейських і журналістів. Сили правопорядку застосували заходи для стабілізації ситуації.
 
Лідери ортодоксів і політики закликали до ретельного розслідування. Партія Shas заявила: "Кров харедім не дешева", а депутати й колишні урядовці висловили співчуття сім'ям загиблих і поранених, наголосивши на неприпустимості насильства.

 

ІзраїльЄрусалим

Останні матеріали

Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється