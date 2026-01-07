Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни вночі запустили по Україні "іскандер" та майже сотню БпЛА

07 січня 2026, 08:07
росіяни вночі запустили по Україні
Фото: УНН
Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — на 5 локаціях.
У ніч проти 7 січня війська рф атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 95 ударними дронами. Силам оборону вдалося знешкодити ворожу ракету й більшість БпЛА.
 
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
 
Балістичну ракету росіяни запустили з Таганрогу, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського, що у Криму. Приблизно 60 із запущених дронів — "шахеди".
 
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
 
Попередньо, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила/придушила одну балістичну ракету та 81 російський дрон типу Shahed, "Гербера" й БпЛА інших типів на півночі, центрі та сході країни.
 
Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — на 5 локаціях. Військові попередили, що ворожа атака триває — у повітряному просторі ще є декілька російських БпЛА.

 

війна в Україніросія окупантиатака безпілотників

Останні матеріали

Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється