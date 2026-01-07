росіяни вночі запустили по Україні "іскандер" та майже сотню БпЛА
07 січня 2026, 08:07
Фото: УНН
Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — на 5 локаціях.
У ніч проти 7 січня війська рф атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 95 ударними дронами. Силам оборону вдалося знешкодити ворожу ракету й більшість БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Балістичну ракету росіяни запустили з Таганрогу, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського, що у Криму. Приблизно 60 із запущених дронів — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила/придушила одну балістичну ракету та 81 російський дрон типу Shahed, "Гербера" й БпЛА інших типів на півночі, центрі та сході країни.
Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — на 5 локаціях. Військові попередили, що ворожа атака триває — у повітряному просторі ще є декілька російських БпЛА.