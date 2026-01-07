росіяни вночі запустили по Україні "іскандер" та майже сотню БпЛА

Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — на 5 локаціях.

У ніч проти 7 січня війська рф атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 95 ударними дронами. Силам оборону вдалося знешкодити ворожу ракету й більшість БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Балістичну ракету росіяни запустили з Таганрогу, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського, що у Криму. Приблизно 60 із запущених дронів — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.