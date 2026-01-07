Бельгія готова надати Україні авіацію та флот для підтримки миру після війни
Фото: EPA
За словами прем'єра, зустріч "коаліції охочих" у Парижі була "продуктивною та рішучою".
Після завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія, Бельгія надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у соцмережі X.
Прем'єр Бельгії вказав, що зустріч "коаліції охочих", яка відбулась 6 січня в Парижі (Франція), була продуктивною й вирішальною.
"Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль із забезпечення миру в Україні після закінчення воєнних дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може мати відчутний і значний вплив", – написав Де Вевер.
Глава бельгійського уряду наголосив на важливості підтримки зусилля "коаліції охочих" з боку США. Зокрема, на потребі моніторингу під керівництвом Сполучених Штатів для ефективного стримування Росії від повторного нападу й досягнення довгострокової стабільності в Україні.