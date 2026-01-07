Бельгія готова надати Україні авіацію та флот для підтримки миру після війни

За словами прем'єра, зустріч "коаліції охочих" у Парижі була "продуктивною та рішучою".

Після завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія, Бельгія надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у соцмережі X.

