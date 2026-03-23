Прем'єрка Італії зазнала першої поразки на загальнонаціональному референдумі

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні визнала поразку на загальнонаціональному референдумі щодо реформування судової системи. За попередніми підрахунками, 54,1% виборців проголосували "проти" запропонованих змін, тоді як "за" висловилися 45,9%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Референдум передбачав створення двох окремих кар’єрних доріжок для суддів і прокурорів та запровадження нового дисциплінарного суду. Мелоні стверджувала, що зміни підвищать справедливість і зменшать політичний вплив у судовій системі, тоді як опоненти наголошували на ризику послаблення незалежності судів.

У зверненні до громадян Мелоні запевнила, що уряд продовжить працювати відповідально, однак визнала втрачену можливість модернізації країни. Експерти називають цей результат найбільшим відкатом у її політичній кар’єрі з моменту приходу до влади у жовтні 2022 року.

Аналітики прогнозують, що поразка може вплинути на шанси Мелоні на переобрання у 2027 році та підірвати її конституційні амбіції щодо розширення повноважень прем’єр-міністра. Водночас фінансові ринки відреагували стримано: спред між італійськими та німецькими облігаціями знизився на шість базисних пунктів.

Результат також загострює внутрішні протиріччя у правлячій коаліції, до якої входять партії "Брати Італії", "Ліга" та «Forza Italia», на фоні високих енергетичних витрат, слабкого економічного зростання та значного державного боргу.

Аналітики наголошують, що референдуми такого типу вже раніше призводили до відставок прем’єрів: подібну долю зазнали Маттео Ренці в Італії та Девід Кемерон у Великій Британії після поразок на ключових голосуваннях.