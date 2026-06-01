Громадяни США масово тікають від Трампа до Канади

Тисячі людей стали громадянами Канади після зміни закону про походження і половина з них – мешканці США. Вони шукають безпеки через політику Трампа та побоюються за своїх дітей.

Раніше громадянство Канади за походженням обмежувалося першим поколінням, народженим за кордоном. Суди визнали це правило неконституційним та скасували його. Тепер канадцем можна стати за предками навіть через кілька поколінь. Законопроєкт C-3 відкрив шлях для тих, чиї родичі покинули країну ще у 1800-х роках.

Лише за перші три місяці канадська служба IRCC видала 4075 свідоцтв за новими положеннями. Попит на паспорти продовжує зростати щодня і юристи ледь встигають обробляти нові звернення. Головним рушієм цього процесу стала політична ситуація в США. Багато американців сприймають канадський паспорт як надійний "запасний варіант". Вони бояться погіршення ситуації в країні найближчим часом.

Імміграційний адвокат з Монреаля Ліза Міддлмісс підтверджує цей тренд. Вона каже:

"Переважна більшість наших клієнтів – американці. У деяких випадках тому, що вони хотіли б мати запасний варіант на випадок, якщо, на їхню думку, ситуація погіршиться… в інших випадках тому, що вони сприймають це як невідкладну справу".

Серед основних причин, які озвучують заявники:

захист прав дітей, які є геями або трансгендерами;

побоювання, що адміністрація Дональда Трампа поверне військовий призов;

бажання мати право вільно переїхати до Канади в разі кризи.

Сполучені Штати впевнено очолюють список країн, де люди масово шукають канадське коріння. Уряд схвалив уже 1955 заявок від осіб, народжених у США. На другому місці опинилася Мексика з показником у 900 успішних заявок. Велику Британію представляють 140 осіб, які змогли довести своє право на паспорт. Загалом за спрощеними правилами сертифікати отримали вихідці з 44 країн світу. Тим часом за старими правилами першого покоління громадянство підтвердили ще 13 310 осіб. Це свідчить про глобальний інтерес до канадської стабільності.

Отримати паспорт за новими правилами непросто. Заявники повинні надати чіткі докази свого походження. Це потребує пошуку свідоцтв про народження та шлюб пращурів. Часто такі папери знаходяться в архівах Онтаріо або Квебеку. Речниця уряду Квебеку Катрін Пулен повідомила, що лише з січня вони отримали 3800 запитів на архівні документи від іноземців. Це викликало значні затримки в роботі цивільних служб, а час очікування на підтвердження громадянства зріс із п'яти до дванадцяти місяців.

Наразі кількість нерозглянутих заявок у канадській службі IRCC становить понад 70 тисяч одиниць. Бюрократична машина намагається адаптуватися до нових реалій, підсумовується у матеріалі.