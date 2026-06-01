У ЄС досі працює корабельня, яка обслуговує танкери рф

01 червня 2026, 14:07
У ЄС досі працює корабельня, яка обслуговує танкери рф
Цього літа шість російських танкерів вже вирушили до Данії на ремонт.
Данська корабельня продовжує ремонтувати газові танкери росії, незважаючи на заперечення прем'єра та майбутню заборону ЄС.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Данська корабельня Fayard – єдина у Євросоюзі, де досі обслуговують судна класу Arc7. Це криголами-танкери, які возять зріджений природний газ з російського комплексу "Ямал" у Сибіру до портів Північно-Західної Європи.
 
Ці судна залежать від європейських корабелень – через їхній технічний досвід та зручне розташування поблизу торговельних маршрутів. За даними аналізу неурядової організації Urgewald, шість із 15 танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на Fayard цього літа. Причина поспіху – ЄС вводить заборону на обслуговування підсанкційних суден з росії з 2027 року. До того ж блок повністю відмовиться від імпорту російського газу також з наступного року.
 
Минулого року Fayard прийняла п'ять танкерів, що прибули з "Ямалу". З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну – загалом 15 суден. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен ще після перших повідомлень про роботу корабельні для флоту "Ямалу" заявила: це "абсолютно незрозуміло" і корабельня "просто мусить це припинити".
 
Утім, технічне обслуговування таких суден не є незаконним, а отже, і важелів примусу у влади немає. Нідерландська компанія Damen, яка також обслуговувала флот Arc7 на своїй французькій корабельні в Бресті, ще у серпні минулого року заявила про припинення цієї роботи. Компанія пояснила рішення зовнішньою політикою Нідерландів, яка не підтримує допомогу у вивезенні російського газу.
 
З початку повномасштабного вторгнення Damen прийняла вісім суден Arc7. Щодо Damen також відкрите кримінальне провадження в Нідерландах – через підозри у порушенні санкцій ЄС проти росії. Тим часом уряд Великої Британії минулого тижня оголосив власну заборону на надання морських послуг суднам, що працюють у росії, – як частину ширшої кампанії з обмеження доходів кремля від енергетики.

 

