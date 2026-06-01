кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters

Економіка росії різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів.

Російська сировинна економіка вартістю $3 трлн різко сповільнює темпи розвитку на тлі систематичних ударів українських безпілотників та затяжної війни. На цьому тлі російський диктатор путін відкриває п'ятий за час повномасштабного вторгнення Петербурзький міжнародний економічний форум, намагаючись відчайдушно знайти нові ідеї для стимулювання зростання.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі міжнародного агентства Reuters.

За даними аналітиків, фінансова система держави-агресора демонструє чіткі ознаки стагнації. Російські урядовці намагаються виправдати спад високими відсотковими ставками, західними санкціями та штучно сильним рублем, проте реальні цифри вказують на системну кризу:

2024 рік: зростання економіки рф становило 4,9%;

2025 рік: показник стрімко обвалився і сповільнився приблизно до 1%;

I квартал 2026 року: зафіксовано падіння та скорочення ВВП на 0,2%;

Одним із ключових факторів руйнування російського промислового потенціалу стали регулярні атаки українських дронів на стратегічні об'єкти в тилу рф. Масовані нальоти на нафтопереробні заводи, порти та підприємства з виробництва добрив вивели з ладу значну частину промисловості. За найскромнішими оцінками, через пожежі та руйнування паралізовано понад чверть усіх нафтопереробних потужностей росії. путін уже наказав чиновникам уряду терміново шукати альтернативні шляхи відновлення макроекономічних показників.