Варшава підписала оборонні угоди на 120 млрд злотих

01 червня 2026, 15:49
Варшава підписала оборонні угоди на 120 млрд злотих
Найбільші польські оборонні підприємства отримали замовлення на десятки мільярдів євро за програмою фінансування ЄС.

Польща уклала оборонні контракти на понад 28 млрд євро в межах європейської програми SAFE, яка передбачає фінансування переозброєння країн ЄС.

Про це повідомляє польська новинна агенція PAP.

Програма SAFE відкриває для Польщі доступ до близько 43,7 млрд євро кредитних коштів, які можуть бути використані для закупівлі озброєння як у національних виробників, так і в іноземних партнерів.

Протягом останніх днів польське Агентство озброєнь підписало низку масштабних угод із вітчизняними оборонними компаніями. Загальна вартість контрактів перевищила 120 млрд злотих.

Однією з ключових умов програми SAFE є постачання замовленого озброєння до 2030 року.

Найбільшим отримувачем замовлень стала польська оборонна група Huta Stalowa Wola, якій дістанеться близько половини загальної суми контрактів.

Підприємство має поставити польській армії 146 бойових машин піхоти Borsuk, 96 самохідних гаубиць Krab та 64 мінометні комплекси Rak на базі бронетранспортерів Rosomak.

Крім того, компанія виготовить командно-штабні та комунікаційні машини для реактивних систем Homar-K, допоміжну техніку для південнокорейських гаубиць K9PL, а також системи дистанційного мінування Baobab-K.

Окремий пакет замовлень передбачає виробництво великої кількості боєприпасів і спеціалізованої військової техніки для підтримки бойових підрозділів.

Таким чином Варшава не лише прискорює модернізацію власних Збройних сил, а й забезпечує масштабне завантаження національного оборонно-промислового комплексу на найближчі роки.

 
