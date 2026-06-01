Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція анонсувала швидку передачу Україні Rafale та Mirage

01 червня 2026, 16:02
Франція анонсувала швидку передачу Україні Rafale та Mirage
Українська авіація може отримати додаткове підсилення французькими винищувачами вже найближчим часом.

Франція готується посилити українську бойову авіацію винищувачами Mirage 2000-5 та Rafale. 

Про це оголосив посол Франції у Швеції Тьєррі Карльє.

Заява пролунала на тлі очікуваного підписання угоди між Україною та Швецією щодо постачання 20 нових винищувачів JAS 39 Gripen E/F та 16 уживаних Gripen C/D. Перші літаки, за попередніми даними, можуть надійти вже цієї зими.

Коментуючи майбутню угоду, французький дипломат привітав Київ і Стокгольм із важливим кроком та зазначив, що разом із шведськими літаками Україна також отримає французькі Mirage 2000-5 і Rafale, які, за його словами, «скоро прибудуть» та посилять можливості Повітряних сил.

У Міністерстві оборони України раніше наголошували, що Gripen, оснащені далекобійними ракетами Meteor, здатні суттєво ускладнити роботу російської тактичної авіації, зокрема літаків Су-34, які застосовують керовані авіабомби.

Крім того, шведські винищувачі створювалися з урахуванням потреб сучасної війни та можуть ефективно працювати з тимчасових і розосереджених аеродромів, що особливо важливо в умовах постійної загрози російських ударів по військовій інфраструктурі.

Зазначимо також, що Швеція надасть Україні перші 16 винищувачів Gripen.

 

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється