Франція анонсувала швидку передачу Україні Rafale та Mirage

Українська авіація може отримати додаткове підсилення французькими винищувачами вже найближчим часом.

Франція готується посилити українську бойову авіацію винищувачами Mirage 2000-5 та Rafale.

Про це оголосив посол Франції у Швеції Тьєррі Карльє.

Заява пролунала на тлі очікуваного підписання угоди між Україною та Швецією щодо постачання 20 нових винищувачів JAS 39 Gripen E/F та 16 уживаних Gripen C/D. Перші літаки, за попередніми даними, можуть надійти вже цієї зими.

Коментуючи майбутню угоду, французький дипломат привітав Київ і Стокгольм із важливим кроком та зазначив, що разом із шведськими літаками Україна також отримає французькі Mirage 2000-5 і Rafale, які, за його словами, «скоро прибудуть» та посилять можливості Повітряних сил.

У Міністерстві оборони України раніше наголошували, що Gripen, оснащені далекобійними ракетами Meteor, здатні суттєво ускладнити роботу російської тактичної авіації, зокрема літаків Су-34, які застосовують керовані авіабомби.

Крім того, шведські винищувачі створювалися з урахуванням потреб сучасної війни та можуть ефективно працювати з тимчасових і розосереджених аеродромів, що особливо важливо в умовах постійної загрози російських ударів по військовій інфраструктурі.

Зазначимо також, що Швеція надасть Україні перші 16 винищувачів Gripen.