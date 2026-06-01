У ЄС обговорять нові сценарії для українців після завершення тимчасового захисту

На засіданні Ради ЄС 4 червня держави-члени розглянуть варіанти подальшого статусу українців у Євросоюзі.

Вже цього тижня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 4 червня міністри обговорять можливе продовження режиму тимчасового захисту для українців та інші варіанти їхнього легального перебування в Євросоюзі.

Водночас жодних рішень за підсумками зустрічі ухвалювати не планують, повідомили кілька посадовців ЄС, обізнаних з перебігом підготовки дискусії.

За словами одного зі співрозмовників, зустріч має стати політичним обговоренням майбутнього тимчасового захисту, термін дії якого наразі обмежений березнем 2027 року.

"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має стати можливістю визначити політичні орієнтири щодо майбутнього тимчасового захисту та подальших кроків", – пояснив посадовець ЄС.

Очікується, що після дискусії держав-членів Європейська комісія підготує власну пропозицію, яка стане основою для подальшого ухвалення рішень.

Наразі Єврокомісія офіційних пропозицій не подавала. Водночас у Раді ЄС уже підготували аналітичний документ, який розглядають на рівні послів держав-членів.

Документ містить перелік можливих сценаріїв щодо майбутнього статусу українців у ЄС, запропонованих державами-членами. Серед них: продовження тимчасового захисту в нинішньому вигляді, його трансформація в інші правові механізми, а також варіанти часткового звуження сфери застосування режиму.

Зокрема, серед ідей, внесених до обговорення окремими країнами, є можливість обмеження доступу до тимчасового захисту для певних категорій новоприбулих громадян України. Один із варіантів передбачає незастосування такого механізму до чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС після ухвалення відповідного рішення.

Проте наразі йдеться лише про один із численних варіантів, включених до переліку для обговорення, а не про погоджену позицію ЄС.

Серед інших сценаріїв, які розглядатимуть держави-члени, – запровадження так званого "залишкового статусу" або "страхувальної сітки". У такому разі продовження спеціального захисту може стосуватися лише вразливих категорій українців або тих осіб, які не матимуть можливості перейти на інші національні форми легального перебування в країнах ЄС.

Такий підхід, за словами джерел, розглядається як один із можливих варіантів поступового переходу від чинного режиму тимчасового захисту до довгострокової системи врегулювання статусу українців у Євросоюзі.