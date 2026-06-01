Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС обговорять нові сценарії для українців після завершення тимчасового захисту

01 червня 2026, 15:11
У ЄС обговорять нові сценарії для українців після завершення тимчасового захисту
Фото: Українська Правда
На засіданні Ради ЄС 4 червня держави-члени розглянуть варіанти подальшого статусу українців у Євросоюзі.

Вже цього тижня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 4 червня міністри обговорять можливе продовження режиму тимчасового захисту для українців та інші варіанти їхнього легального перебування в Євросоюзі. 

Водночас жодних рішень за підсумками зустрічі ухвалювати не планують, повідомили кілька посадовців ЄС, обізнаних з перебігом підготовки дискусії.

За словами одного зі співрозмовників, зустріч має стати політичним обговоренням майбутнього тимчасового захисту, термін дії якого наразі обмежений березнем 2027 року.

"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має стати можливістю визначити політичні орієнтири щодо майбутнього тимчасового захисту та подальших кроків", – пояснив посадовець ЄС.

Очікується, що після дискусії держав-членів Європейська комісія підготує власну пропозицію, яка стане основою для подальшого ухвалення рішень.

Наразі Єврокомісія офіційних пропозицій не подавала. Водночас у Раді ЄС уже підготували аналітичний документ, який розглядають на рівні послів держав-членів.

Документ містить перелік можливих сценаріїв щодо майбутнього статусу українців у ЄС, запропонованих державами-членами. Серед них: продовження тимчасового захисту в нинішньому вигляді, його трансформація в інші правові механізми, а також варіанти часткового звуження сфери застосування режиму.

Зокрема, серед ідей, внесених до обговорення окремими країнами, є можливість обмеження доступу до тимчасового захисту для певних категорій новоприбулих громадян України. Один із варіантів передбачає незастосування такого механізму до чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС після ухвалення відповідного рішення.

Проте наразі йдеться лише про один із численних варіантів, включених до переліку для обговорення, а не про погоджену позицію ЄС.

Серед інших сценаріїв, які розглядатимуть держави-члени, – запровадження так званого "залишкового статусу" або "страхувальної сітки". У такому разі продовження спеціального захисту може стосуватися лише вразливих категорій українців або тих осіб, які не матимуть можливості перейти на інші національні форми легального перебування в країнах ЄС.

Такий підхід, за словами джерел, розглядається як один із можливих варіантів поступового переходу від чинного режиму тимчасового захисту до довгострокової системи врегулювання статусу українців у Євросоюзі.

 
біженціукраїнціЄвросоюз

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється