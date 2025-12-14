Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Стармер планує призначити нового посла Британії в США через загострення відносин

14 грудня 2025, 14:18
Стармер планує призначити нового посла Британії в США через загострення відносин
Фото: Getty Images
Дане рішення пов’язане зі складною політичною ситуацією, зокрема через різні підходи до конфлікту в Україні та критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо європейських лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує призначити нового посла у США через загострення відносин із Вашингтоном.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

Дане рішення пов’язане зі складною політичною ситуацією, зокрема через різні підходи до конфлікту в Україні та критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо європейських лідерів.

За інформацією видання, цього тижня Стармер уже провів співбесіди з кількома кандидатами на посаду, серед яких кар’єрні дипломати та радники з досвідом роботи з американською адміністрацією, і наразі розглядає їхні компетенції та політичну прийнятність.

Йдеться про його бізнес-радника Варуна Чандру, кар’єрного дипломата Крістіана Тернера та чинного посла Великої Британії в росії Найджела Кейсі.

Фаворитом у перегонах вважають Варуна Чандру, який відігравав ключову роль у переговорах із США щодо торгівлі, технологій та фармацевтики. Водночас у МЗС Британії наполягають на кандидатурі професійного дипломата, вважаючи це менш ризикованим політичним кроком у нинішніх умовах. Тернер і Кейсі мають значний досвід роботи на чутливих міжнародних напрямках і користуються високим авторитетом у Білому домі.

Очікується, що рішення можуть ухвалити до кінця року, хоча прем’єр не виключає можливості призначити іншу кандидатуру напряму, якщо жоден із претендентів його не переконає.

Обрання нового посла відбудеться на критичному етапі, коли Лондон прагне зміцнити стратегічні зв’язки з Вашингтоном, зберігаючи при цьому незалежність європейської дипломатії.

СШАДональд ТрампБританіяКір Стармер

