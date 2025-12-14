ЄС не планує скасовувати санкції проти білорусі, попри рішення США

"США самостійно приймають рішення щодо санкцій проти білоруського режиму.

У МЗС Литви повідомили, що в Європейському Союзі наразі не ведуться дискусії щодо можливого скасування санкцій проти білоруського калію, попри відповідне рішення Сполучених Штатів.

Про це повідомляє LRT.

"США самостійно приймають рішення щодо санкцій проти білоруського режиму, які не пов'язані із санкціями Європейського Союзу. У ЄС немає жодних дискусій щодо послаблення санкцій проти білоруського режиму", – йдеться у коментарі міністерства.

Також наголошується, що жодна з причин, через які ЄС почав запроваджувати санкції проти білорусі, не зникла – внутрішні репресії, підрив демократії, інструменталізація міграції, допомога росії в її агресії проти України, а тепер – комбінована гібридна атака.

"Звільнення політичних в'язнів є важливим дипломатичним досягненням, але позиція Литви залишається незмінною: дії білорусі завдають значної шкоди безпеці Литви, ЄС та НАТО", – заявили в МЗС.

Як повідомлялось, 13 грудня за підсумками переговорів зі США самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю - відомі білоруські опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова, лауреат Нобелівської премії Миру 2022 року Алесь Біляцький та багато інших.