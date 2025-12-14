Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сейм Латвії виділив €5 млн на закупівлю безпілотників для України

14 грудня 2025, 17:14
Фото: з вільних джерел
Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України.

Депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п'яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році.

Про це повідомляє агентство LETA, передає Delfi.

Планується, що фінансування в розмірі 5 млн євро буде перенаправлено з бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії на поточний рік, призначеної для внеску Латвії в Європейський мирний механізм.

Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України та сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

МЗС Латвії вказує, що перерозподіл коштів можливий, оскільки Угорщина заблокувала рішення про надання військової підтримки Україні через Європейський мирний механізм. Тому заплановані Латвією внески до механізму на 2025 рік не були використані в повному обсязі, і невикористана сума перерозподіляється в межах коштів, доступних у держбюджеті.

війнаЛатвіябезпілотникипідтримка України

