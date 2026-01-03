Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Politico: путін випробовує терпіння Трампа під час переговорів щодо України

03 січня 2026, 08:58
Politico: путін випробовує терпіння Трампа під час переговорів щодо України
За оцінкою Politico, імовірність завершення війни за посередництва Трампа наразі залишається невисокою.

Впертість диктатора росії владіміра путіна під час переговорів щодо припинення війни в Україні дедалі більше дратує Дональда Трампа та ускладнює дипломатичні зусилля США.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела та оцінки західних експертів.

Як зазначає видання, ані бойові дії на фронті, ані внутрішні проблеми росії — зокрема дефіцит палива після ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах — не змусили кремль відмовитися від максималістських вимог. Наполеглива позиція путіна змушує Трампа сумніватися, чи не використовує москва переговорний процес виключно у власних інтересах.

За оцінкою Politico, імовірність завершення війни за посередництва Трампа наразі залишається невисокою — приблизно один шанс із чотирьох. Водночас президент України Володимир Зеленський перебуває під серйозним внутрішньополітичним тиском, і будь-які поступки росії можуть спричинити різку негативну реакцію українського суспільства.

Після саміту на Алясці Дональд Трамп повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону, що путін нібито зацікавлений у домовленостях саме з ним. Politico звертає увагу, що російський лідер ретельно обирає моменти для контактів, зокрема ініціював двогодинну телефонну розмову на тлі заяв кремля про можливий саміт і паралельних обговорень у США щодо передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Журналісти зазначають, що затягування війни вигідне москві, адже воно виснажує європейські країни, підриває єдність трансатлантичного союзу та відволікає Захід від інших глобальних викликів. За оцінками експертів, така стратегія також грає на користь Китаю, зокрема в контексті ситуації навколо Тайваню.

Водночас у США зростає критика дій Трампа щодо врегулювання війни. За даними опитування The Economist/YouGov, на які посилається The Hill, 49% американців заявили, що частково або категорично не схвалюють підхід президента США до розв’язання конфлікту між росією та Україною.

