Європейські партнери підтримали економічну угоду України в межах мирного пакету

Проєкт угоди про економічне процвітання України має підтримку європейських партнерів і не суперечить умовам майбутнього членства країни в Європейському Союзі.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка під час брифінгу за підсумками зустрічі з радниками західних лідерів.

За словами Качки, під час переговорів жоден з учасників не висловив зауважень або заперечень щодо угоди, яка розглядається як складова майбутнього пакета мирних домовленостей. Він наголосив, що вступ України до ЄС залишається ключовим елементом цього пакета.

Віцепрем’єр також підкреслив, що фінансові параметри угоди повністю узгоджені з правилами та вимогами Європейського Союзу до держав-членів. За його словами, очікуване приєднання України до ЄС у період дії фінансової угоди не створить жодних правових чи економічних суперечностей.

"Щодо сумісності цієї допомоги з правилами Європейського Союзу – існує повний консенсус. Немає жодних дебатів чи сумнівів", – зазначив Качка.

Окремо він звернув увагу на те, що додаткове фінансування України відповідає принципам економічного вирівнювання, які діють у ЄС. З огляду на масштаби руйнувань і стан економіки, Україна зможе користуватися європейськими правилами щодо надання значних субсидій, зокрема для регіонального розвитку, підтримки бізнесу та відновлення інфраструктури.

За словами віцепрем’єра, у цьому питанні також немає жодних заперечень з боку європейських партнерів.