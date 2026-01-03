До Києва приїхали радники НАТО та ЄС для обговорення безпекових і економічних питань

Представники НАТО та 15 країн обговорять безпекові та економічні питання.

До Києва в суботу, 3 січня, прибули радники з питань нацбезпеки країн Європи, зазначив секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.

За його словами, у зустрічах братимуть участь представники Європейської комісії, Європейської ради, Північноатлантичного альянсу та Данії, Німеччини, Великої Британії, Норвегії, Франції, Швеції, Італії, Нідерландів, Іспанії, Канади, Латвії, Фінляндії, Естонії, Польщі та Литви.

Умєров вказав, що сторони обговорять безпекові та економічні питання. Він вказав, що триває робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами.

Нещодавно Зеленський уперше озвучив усі 20 пунктів проєкту мирного плану, який обговорюють США, Україна та росія. Окрім мирного плану, за його словами, є ще три документи та додатки по напрямках. Два з них стосуються гарантій безпеки: одна угода між Україною, США та Європою, а друга — між Україною та США. Четвертий документ, пропрацьований зі Штатами, стосується відновлення України — містить бачення розвитку до 2040 року.