План із 20 пунктів треба буде "закріпити" на референдумі – Зеленський

29 грудня 2025, 12:33
План із 20 пунктів треба буде
Володимир Зеленський
За його словами, майбутні домовленості з партнерами мають бути підкріплені реальними гарантіями безпеки.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що 20-пунктний план завершення війни "треба закріпити" на всеукраїнському референдумі.
 
Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.
 
За його словами, майбутні домовленості з партнерами мають бути підкріплені реальними гарантіями безпеки. Угоди з європейськими партнерами необхідно зафіксувати на рівні їхніх парламентів. Гарантії безпеки для України мають підтримати Конгрес США та парламент України.
 
Водночас мирний план із 20 пунктів треба буде "закріпити" на референдумі, бо це "найсильніший історичний підпис", сказав президент.
 
Щодо референдуму Зеленський також розповів, що ставлення росії до нього "не позитивне", бо для проведення референдуму необхідне припинення вогню, а "росіяни не хочуть давати нам це на стільки днів, скільки потрібно".
