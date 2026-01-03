Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Венесуела звинуватила США у військовій агресії та оголосила надзвичайний стан

03 січня 2026, 11:25
Венесуела звинуватила США у військовій агресії та оголосила надзвичайний стан
Фото з вільних джерел
За даними ЗМІ, Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі.

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіл Пінто заявив про "військову агресію" з боку Сполучених Штатів та удари по цивільних і військових, зокрема у районах Каракаса, а також штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Він наголосив, що акт є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, а метою Вашингтона назвав "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин".

"Їм це не вдасться. Після більш ніж двохсот років незалежності народ та його законний уряд залишаються непохитними у захисті суверенітету та невід'ємного права вирішувати свою власну долю. Спроба нав'язати колоніальну війну, щоб знищити республіканську форму правління та примусити до "зміни режиму" у союзі з фашистською олігархією, зазнає невдачі, як і всі попередні спроби", — заявив міністр.

Пінто закликав усі "соціальні та політичні сили в країні" протистояти "імперіалістичному нападу". За його словами, армія та народ Венесуели "розгорнуті для гарантування суверенітету та миру". Він додав, що будуть направлені скарги Радбезу ООН, генсеку Організації, Спільноті країн Латинської Америки та Карибського басейну та Руху неприєднання, аби вони засудили та дії США. 

Також, розповів міністр, президент Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану на всій території країни. У всіх штатах та муніципалітетах Венесуели було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони.

Сьогодні зранку очевидці повідомили про вибухи у столиці Венесуелі та про американські військові гелікоптери у небі над містом. За даними ЗМІ, Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові.

