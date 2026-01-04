Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

04 січня 2026, 12:57
Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв
Фото: з вільних джерел
Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік.
Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.
 
Про це повідомляє Delfi.
 
Як повідомляється, зокрема Латвія планує передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.
 
Зазначається, що ці машини призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Нацгвардії, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.
 
Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, - близько 74 600 євро.
Латвіявійна в Україні

