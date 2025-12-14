У Гонконгзі розпустилася одна з останніх опозиційних політичних сил — Bloomberg

Рішення про розпуск партії прийняли її члени після 31 року роботи.

У Гонконзі завершила діяльність Демократична партія, одна з останніх опозиційних до Китаю політичних сил у місті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення про розпуск партії прийняли її члени після 31 року роботи. У заяві вони подякували прихильникам і наголосили, що завжди прагнули працювати на благо Гонконгу та виступали посередниками між владою і громадянами.

Демократичну партію створили у 1994 році, за кілька років до передачі Гонконгу Китаю. Вона виступала проти посилення контролю Пекіну, закликала до реальних виборів і збереження широкої автономії міста.

У 2021 році Китай змінив виборчі правила в Гонконзі: ключові посади тепер формує спеціальний Виборчий комітет, до складу якого входять представники бізнесу та лояльні до влади делегати. Через це опозиційні сили втратили доступ до управління містом.

Після передачі Гонконгу КНР обіцяла зберегти демократичну систему до 2047 року в межах принципу «одна держава — дві системи». Однак Пекін поступово збільшує свій вплив на місто. У 2020 році пропекінське керівництво намагалося ухвалити законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, але через масштабні протести від нього відмовилися.

Влітку 2020 року протести в Гонконзі відновилися після ухвалення "Закону про національну безпеку". Закон передбачає довічне ув’язнення активістів за пошкодження поліцейських машин. За його положеннями на початку березня 2021 року затримали 47 активістів.