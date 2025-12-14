Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Гонконгзі розпустилася одна з останніх опозиційних політичних сил — Bloomberg

14 грудня 2025, 19:32
У Гонконгзі розпустилася одна з останніх опозиційних політичних сил — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Рішення про розпуск партії прийняли її члени після 31 року роботи.

У Гонконзі завершила діяльність Демократична партія, одна з останніх опозиційних до Китаю політичних сил у місті.

Про це  повідомляє Bloomberg.

Рішення про розпуск партії прийняли її члени після 31 року роботи. У заяві вони подякували прихильникам і наголосили, що завжди прагнули працювати на благо Гонконгу та виступали посередниками між владою і громадянами.

Демократичну партію створили у 1994 році, за кілька років до передачі Гонконгу Китаю. Вона виступала проти посилення контролю Пекіну, закликала до реальних виборів і збереження широкої автономії міста.

У 2021 році Китай змінив виборчі правила в Гонконзі: ключові посади тепер формує спеціальний Виборчий комітет, до складу якого входять представники бізнесу та лояльні до влади делегати. Через це опозиційні сили втратили доступ до управління містом.

Після передачі Гонконгу КНР обіцяла зберегти демократичну систему до 2047 року в межах принципу «одна держава — дві системи». Однак Пекін поступово збільшує свій вплив на місто. У 2020 році пропекінське керівництво намагалося ухвалити законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, але через масштабні протести від нього відмовилися.

Влітку 2020 року протести в Гонконзі відновилися після ухвалення "Закону про національну безпеку". Закон передбачає довічне ув’язнення активістів за пошкодження поліцейських машин. За його положеннями на початку березня 2021 року затримали 47 активістів.

КитайГонконгдемократична партія

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється