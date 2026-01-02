Китай закупив 22 партії російського СПГ, незважаючи на санкції Заходу

Водночас дві державні компанії Китаю володіють частками по 10% в Arctic LNG 2, що пояснює активні закупівлі підсанкційного СПГ росії.

Західні антиросійські санкції не зупинили Китай від закупівлі скрапленого природного газу росії. Впродовж минулого року китайські компанії отримали 22 партії СПГ двох російських проєктів, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство з посиланням на дані аналітичних компаній Kpler і LSEG пише, що одна партія російського СПГ відправилася до Китаю із "Портової", а решта - з експортного проєкту Arctic LNG 2.

Обидва російських проєкти перебувають під санкціями як США, так і Європи. Водночас дві державні компанії Китаю володіють частками по 10% в Arctic LNG 2, що пояснює активні закупівлі підсанкційного СПГ росії.

Усі 22 партії газу було доставлено до СПГ-термінала Бейхай, який розташований на південно-західному узбережжі Китаю. З "Портової" до Бейхаю танкер прибув лише одного разу 8 грудня.

Reuters повідомило, що власників та операторів суден, які транспортували підсанкційний газ до Китаю, встановити не вдалося.