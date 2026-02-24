Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Високі бойові втрати рф можуть зупинити весняний наступ на Україну – Bloomberg

24 лютого 2026, 14:51
Фото: з відкритих джерел
Рівень російських втрат перевищує набір нових солдатів.

Зростання втрат серед особового складу, ймовірно, не дозволить російському президенту владіміру путіну проводити широкомасштабні наступи проти України у найближчі місяці. Західні чиновники кажуть, що втрати росії на полі бою вже протягом трьох місяців поспіль перевищують набір нових окупантів, і це може вплинути на розрахунки путіна в організації наступу весною та влітку.

Про це пише Bloomberg.

Протягом повномасштабного вторгнення москві вдавалось щомісяця вербувати в армію 30-35 тисяч людей. Але зараз втрати перевищують ці цифри, що створює перспективу повнішої мобілізації.

Міністр збройних сил Британії Ел Карнс вважає, що серед варіантів путіна — збільшення набору в містах росії, а не в бідніших сільських регіонах. Проте у такому випадку кремль почне втрачати частину політичної підтримки, яка знаходиться в цих районах з високою щільністю населення.

"Ми спостерігаємо непропорційне зростання втрат, і економічна ситуація в росії починає ставати досить нестабільною, особливо з наближенням літа", — каже він.

За даними західних чиновників, росія може вирішити зосередити свій наступ на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Альтернативою може бути відновлення просування до Запоріжжя.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde констатував, що 2025 року втрати російської армії вперше перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

війнаВладімір Путінросія окупантивтрати рф

