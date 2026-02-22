Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський: у 2025 році втрати армії рф перевищили мобілізацію

22 лютого 2026, 10:46
Сирський: у 2025 році втрати армії рф перевищили мобілізацію
Фото Міністерства оборони України
За його словами, це свідчить про провал розрахунків москви на масштабний наступ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російсько-українська війна не зайшла в глухий кут, а військова ситуація у 2025 році могла бути значно гіршою. За його словами, амбітні наступальні плани рф не були реалізовані.

Про це він сказав в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

Сирський наголосив, що бойові дії тривають у всіх вимірах — на суші, в повітрі та на морі, тож говорити про "позиційний застій" некоректно. За його словами, території продовжують переходити з рук у руки, а характер війни постійно змінюється.

Оцінюючи ситуацію у 2025 році, головком зазначив, що росія готувала широкомасштабну наступальну операцію. Серед цілей, за його словами, було повне захоплення Донбасу, просування в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, а також створення так званої «буферної зони» в Харківській та Сумській областях.

м це не вдалося", - підкреслив Сирський.

Він також заявив, що 2025 рік став першим роком повномасштабної війни, коли втрати російської армії перевищили обсяги поповнення. За даними головкома, росія мобілізувала 406 тисяч осіб, тоді як сукупні втрати: загиблі та поранені і сягнули близько 418 тисяч військових.

У листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist заявляв, що війна зайшла в позиційний глухий кут і нагадує події Першої світової.

Президент Володимир Зеленський тоді публічно не погодився з такою оцінкою.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року глава держави підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

 

Більше публікацій

