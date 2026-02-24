Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова дипломатії ЄС розкритикувала підхід США до мирних переговорів щодо України

24 лютого 2026, 14:11
Каллас Естонія
Каллас закликає перенести фокус тиску зі України.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила 24 лютого, що стратегія США щодо тиску на Україну в мирних переговорах зазнає невдачі, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп повинен натомість тиснути на росію.

"Їхній підхід полягав у тому, щоб чинити тиск на жертву, на Україну. За один рік це не дало реальних результатів, тому, можливо, нам варто зосередитися зараз на іншій стороні", — сказала Каллас в інтерв'ю Bloomberg TV. 

З моменту повернення на посаду Трамп неодноразово закликав Україну піти на поступки росії, щоб допомогти припинити війну. Він також погрожував москві додатковими санкціями, більшість з яких не були вжиті.

Каллас заявила, що чиновники працюють із Угорщиною та Словаччиною, щоб змусити їх скасувати своє право вето на санкції проти росії. Вона також запропонувала повернутися до ідеї надання Києву кредиту, забезпеченого замороженими активами Центрального банку росії, якщо нинішній план залишиться заблокованим.

"Зараз нам слід зосередитися на вирішенні цього питання, на кредиті в €90 мільярдів — обговорення відбувається на рівні лідерів, і на столі є різні варіанти. Але якщо це не спрацює, то, звичайно, заморожені активи теж є можливим варіантом", — сказала Каллас.

Вона додала, що європейські чиновники, однак, не працювали над використанням цих активів з грудня, коли весь союз, включно з Угорщиною, погодився на існуючий кредит для України.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз скорочує штат представництва росії у Брюсселі до 40 людей.

