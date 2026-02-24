Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним і провести вибори у разі перемир'я

Президент наголосив, що лише голови держав та уряди можуть вирішувати територіальні питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з очільником кремля владіміром путіним та не виключив компромісів задля припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому мовнику Tagesschau.

"У мене є просте повідомлення для путіна: я готовий до зустрічі. Ми повинні припинити війну", – наголосив глава держави. За його словами, він відкритий до переговорів щодо припинення вогню та обговорення територіальних питань. Водночас Зеленський підкреслив, що остаточні рішення щодо територій можуть ухвалюватися лише на рівні глав держав і урядів.

Президент зазначив, що росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу, включно з територіями, які російські сили не змогли захопити за роки війни. Попри це, Київ готовий до діалогу, якщо він приведе до реального завершення бойових дій.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф висловив сподівання, що ініціативи, які він просуває разом із Джаредом Кушнером, допоможуть зблизити позиції сторін протягом найближчих трьох тижнів. За його словами, це може відкрити шлях до саміту між Зеленським і путіним, а згодом — і до тристоронньої зустрічі за участю Трампа.

Окремо Зеленський прокоментував питання виборів в Україні. Він заявив, що готовий провести їх негайно, якщо буде забезпечено безпеку. За його словами, у разі досягнення домовленості про двомісячне перемир’я вибори можуть відбутися.

Президент також підтвердив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна триватиме. "Якщо буде війна і надалі — так, безумовно. Якщо буде мир — не факт, що піду", — зазначив він, додавши, що його перший термін фактично подовжився через воєнний стан.

Таким чином, Зеленський окреслив готовність до переговорів і компромісів, водночас наголосивши, що ключовою умовою будь-яких політичних процесів залишається безпека та припинення бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сподівається на більший тиск з боку президента США Дональда Трампа на росію, аби змусити її припинити агресію. Водночас він наголосив, що насамперед покладається на українське суспільство, Збройні сили та оборонну промисловість.

За даними Bloomberg, союзники Штатів кажуть, що Вашингтон наполягає, що мирна угода має бути укладена до 4 липня — дня 250-ї річниці американської незалежності.