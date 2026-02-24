Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна потребує дати вступу до ЄС і гарантій безпеки перед завершенням війни – Зеленський

24 лютого 2026, 08:31
Україна потребує дати вступу до ЄС і гарантій безпеки перед завершенням війни – Зеленський
джерело president.gov.ua
За словами Зеленського, питання євроінтеграції є не лише політичним, а й безпековим — з огляду на триваючу війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз визначити чітку дату вступу України, наголосивши, що це має статися вже у 2027 році.

Про це він заявив в інтерв’ю The Financial Times.

"Я хочу дату. Я прошу про це. Не дозволяймо наступним лідерам або наступному поколінню стикатися з ситуацією, коли росія блокує членство України в ЄС протягом 50 років", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, питання євроінтеграції є не лише політичним, а й безпековим — з огляду на триваючу війну та ризики її заморожування без реальних гарантій. Він підкреслив, що будь-яке перемир’я без чітких і надійних гарантій безпеки становитиме "великі ризики" для України.

Інтерв’ю президента пролунало на тлі дискусій щодо можливого припинення бойових дій. Сторони мають розбіжності з приводу послідовності кроків — від припинення вогню до контролю над територіями та механізмів гарантій безпеки.

Зеленський також заявив, що сподівається на більший тиск з боку президента США Дональда Трампа на росію, аби змусити її припинити агресію. Водночас він наголосив, що насамперед покладається на українське суспільство, Збройні сили та оборонну промисловість.

"Я сподіваюся, що Трамп і США чинитимуть тиск на росію і зупинять путіна. Але я покладаюся насамперед на українців, нашу армію, наше виробництво", — зазначив президент.

За його словами, наразі тиск Вашингтона на Київ із вимогою поступок заради миру відчутніший, ніж на москву. Водночас Зеленський наголосив, що обмеження щодо "тіньового флоту" рф, санкції проти компаній та обмеження експорту енергоресурсів уже мають суттєвий вплив на російську економіку.

Президент охарактеризував поточний етап війни як "початок кінця" найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, зауваживши, що обидві сторони потребують припинення бойових дій. Водночас він переконаний, що москва може використати паузу для перегрупування сил.

"Україна потребує перемир’я — вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна перерва. Нам потрібно закінчення війни", — підкреслив він.

За словами Зеленського, росія мобілізує близько 40 тисяч військових щомісяця і втрачає близько 35 тисяч, тому також зацікавлена в паузі. Водночас він застеріг, що кремль намагається створити ілюзію готовності до діалогу, аби послабити переговорні позиції Києва.

"Я це бачу, бо вони дуже погані актори. Вони грають із Трампом і всім світом. путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, аби унеможливити новий виток агресії після потенційного припинення вогню.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориЄвросоюзгарантії безпеки УкраїніВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється