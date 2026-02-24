Україна потребує дати вступу до ЄС і гарантій безпеки перед завершенням війни – Зеленський

За словами Зеленського, питання євроінтеграції є не лише політичним, а й безпековим — з огляду на триваючу війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз визначити чітку дату вступу України, наголосивши, що це має статися вже у 2027 році.

Про це він заявив в інтерв’ю The Financial Times.

"Я хочу дату. Я прошу про це. Не дозволяймо наступним лідерам або наступному поколінню стикатися з ситуацією, коли росія блокує членство України в ЄС протягом 50 років", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, питання євроінтеграції є не лише політичним, а й безпековим — з огляду на триваючу війну та ризики її заморожування без реальних гарантій. Він підкреслив, що будь-яке перемир’я без чітких і надійних гарантій безпеки становитиме "великі ризики" для України.

Інтерв’ю президента пролунало на тлі дискусій щодо можливого припинення бойових дій. Сторони мають розбіжності з приводу послідовності кроків — від припинення вогню до контролю над територіями та механізмів гарантій безпеки.

Зеленський також заявив, що сподівається на більший тиск з боку президента США Дональда Трампа на росію, аби змусити її припинити агресію. Водночас він наголосив, що насамперед покладається на українське суспільство, Збройні сили та оборонну промисловість.

"Я сподіваюся, що Трамп і США чинитимуть тиск на росію і зупинять путіна. Але я покладаюся насамперед на українців, нашу армію, наше виробництво", — зазначив президент.

За його словами, наразі тиск Вашингтона на Київ із вимогою поступок заради миру відчутніший, ніж на москву. Водночас Зеленський наголосив, що обмеження щодо "тіньового флоту" рф, санкції проти компаній та обмеження експорту енергоресурсів уже мають суттєвий вплив на російську економіку.

Президент охарактеризував поточний етап війни як "початок кінця" найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, зауваживши, що обидві сторони потребують припинення бойових дій. Водночас він переконаний, що москва може використати паузу для перегрупування сил.

"Україна потребує перемир’я — вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна перерва. Нам потрібно закінчення війни", — підкреслив він.

За словами Зеленського, росія мобілізує близько 40 тисяч військових щомісяця і втрачає близько 35 тисяч, тому також зацікавлена в паузі. Водночас він застеріг, що кремль намагається створити ілюзію готовності до діалогу, аби послабити переговорні позиції Києва.

"Я це бачу, бо вони дуже погані актори. Вони грають із Трампом і всім світом. путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, аби унеможливити новий виток агресії після потенційного припинення вогню.