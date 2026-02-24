Вашингтон прагне завершити війну в Україні до Дня незалежності США – Bloomberg

Але ніщо не вказує на те, що путін може відмовитися від своїх максималістських позицій.

Зусилля президента США Дональда Трампа покласти край вторгненню росії в Україну застопорилися на етапі мирних переговорів, тоді як бойові дії на фронті зайшли у глухий кут.

Проте, за даними Bloomberg, союзники Штатів кажуть, що Вашингтон наполягає, що мирна угода має бути укладена до 4 липня — дня 250-ї річниці американської незалежності.

"Немає жодних ознак того, що президент росії владімір путін готовий досягти угоди, яка не задовольнить його центральні вимоги, — коментують ситуацію співрозмовники ЗМІ з НАТО. — ... москва і Вашингтон фактично змагаються, щоб побачити, хто моргне першим на переговорах".

Та американські чиновники після низки переговорних раундів також не бачать ознак того, що диктатор готовий відмовитися від своїх максималістських позицій. Через це перемовини — хоча вони справді є конструктивними — не просуваються вперед.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували завершити війну росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.