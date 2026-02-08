Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC

Щоправда, у попередніх спробах діяти таким чином Трамп зрештою зазнав невдачі.

США тиснуть на Україну та росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою це ні до чого не призвело.

Про це пише NBC News.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду рік тому Дональд Трамп неодноразово використовував жорсткі терміни як центральний інструмент у своїх зусиллях покласти край міжнародним конфліктам.

Наприклад, він встановив для Хамас терміни відповіді на підтримані США мирні пропозиції в Газі, запровадив двомісячний термін для Ірану для нової ядерної угоди. Для російсько-української війни він визначив кілька потенційних дедлайнів.