Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC

08 лютого 2026, 20:55
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
Щоправда, у попередніх спробах діяти таким чином Трамп зрештою зазнав невдачі.
США тиснуть на Україну та росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою це ні до чого не призвело.
 
Про це пише NBC News.
 
Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду рік тому Дональд Трамп неодноразово використовував жорсткі терміни як центральний інструмент у своїх зусиллях покласти край міжнародним конфліктам.
 
Наприклад, він встановив для Хамас терміни відповіді на підтримані США мирні пропозиції в Газі, запровадив двомісячний термін для Ірану для нової ядерної угоди. Для російсько-української війни він визначив кілька потенційних дедлайнів.
 
Навіть, якщо не брати до уваги від початку абсурдну передвиборчу обіцянку покласти край війні в Україні за 24 годин, в перші тижні президентства команда Трампа говорила про мирну угоду протягом 100 днів після інавгурації Трампа – до травня 2025 року. Відтоді було озвучено ще кілька подібних термінів, одним з останніх був ультиматум підписати мирну угоду до американського Дня подяки – 27 листопада.
 
Однак Україна та росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа, і далі сподіваючись здолати ворога якщо не на полі бою, то спричинивши внутрішній крах супротивника. Але "час не на боці України", – сказав у неділю Майкл Боцюрків, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради. На його думку,
"Зеленський зараз у кутку", бо Трамп більше тиснутиме саме на Україну, намагаючись вкластися в оголошені строки.
 
"Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад, отримання більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і путіним, і все змінюється", – сказав він.
 
З ним погоджується Кір Джайлз, старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House. За його словами, адміністрація Трампа вже довела, що вона вкрай неохоче чинить будь-який тиск на росію, але "має можливість чинити примус на Україну і робила це неодноразово".
 
На думку Джайлза, війна може закінчитися двома способами: або Україна "дійде до рішення, що вона повинна капітулювати", оскільки життя в її містах стало неможливим; "або на росію чиниться певний значний тиск, щоб вона припинила війну" на поточній лінії зіткнення.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється