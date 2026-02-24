Politico пояснило, чому путін продовжує війну

москва робить ставку на довгострокову гру.

російський диктатор владімір путін продовжує війну проти України, спираючись на принцип "що-небудь та вийде", подібний до підходу містера Мікобера з роману Чарльза Діккенса.

Таку оцінку стратегії кремля дав оглядач Politico Джеймі Деттмер.

На його думку, москва робить ставку на довгострокову гру, попри очевидні труднощі на фронті. Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російські війська не змогли окупувати навіть увесь Донбас. За останній рік армія рф, зазнавши значних втрат, просунулася приблизно на 4700 квадратних кілометрів, однак не прорвала український "пояс фортець". У Запорізькій області російські підрозділи були змушені відступити.

Водночас путін продовжує бойові дії, оскільки, як зазначають аналітики, потребує масштабної перемоги для виправдання колосальних витрат війни перед російським суспільством. Крім того, згортання військової економіки створює для кремля серйозні політичні ризики, зокрема через питання подальшої долі великої кількості ветеранів.

Оглядач вважає, що, незважаючи на нестачу людських ресурсів, росія здатна певний час продовжувати війну. путін також може розраховувати на те, що Україна ослабне. Зокрема, масовані удари по енергетичній інфраструктурі спрямовані на підрив стійкості українського суспільства.

Втім, за оцінкою Деттмера, кремль опинився в дилемі: на полі бою росія не має достатніх сил для завоювання України, однак продовжує чекати змін у свою користь.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde констатував, що 2025 року втрати російської армії вперше перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.