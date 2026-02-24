Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Politico пояснило, чому путін продовжує війну

24 лютого 2026, 14:29
Politico пояснило, чому путін продовжує війну
з вільних джерел
москва робить ставку на довгострокову гру.

російський диктатор владімір путін продовжує війну проти України, спираючись на принцип "що-небудь та вийде", подібний до підходу містера Мікобера з роману Чарльза Діккенса.

Таку оцінку стратегії кремля дав оглядач Politico Джеймі Деттмер.

На його думку, москва робить ставку на довгострокову гру, попри очевидні труднощі на фронті. Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російські війська не змогли окупувати навіть увесь Донбас. За останній рік армія рф, зазнавши значних втрат, просунулася приблизно на 4700 квадратних кілометрів, однак не прорвала український "пояс фортець". У Запорізькій області російські підрозділи були змушені відступити.

Водночас путін продовжує бойові дії, оскільки, як зазначають аналітики, потребує масштабної перемоги для виправдання колосальних витрат війни перед російським суспільством. Крім того, згортання військової економіки створює для кремля серйозні політичні ризики, зокрема через питання подальшої долі великої кількості ветеранів.

Оглядач вважає, що, незважаючи на нестачу людських ресурсів, росія здатна певний час продовжувати війну. путін також може розраховувати на те, що Україна ослабне. Зокрема, масовані удари по енергетичній інфраструктурі спрямовані на підрив стійкості українського суспільства.

Втім, за оцінкою Деттмера, кремль опинився в дилемі: на полі бою росія не має достатніх сил для завоювання України, однак продовжує чекати змін у свою користь.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde констатував, що 2025 року втрати російської армії вперше перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

війнаВладімір Путінросія окупанти

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється