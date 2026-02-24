Без стабільної України не буде справжнього миру в Європі – генсек НАТО

Рютте підкреслив, що російський президент владімір путін повинен показати свою готовність до мирного врегулювання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що справжній мир у Європі неможливий без справжнього миру в Україні.

Про це він сказав під час церемонії, присвяченої четвертій річниці початку російського повномасштабного вторгнення.

Рютте підкреслив, що російський президент владімір путін повинен показати свою готовність до мирного врегулювання. "Президент Трамп з самого початку чітко заявив про намір завершити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека – це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без миру в Україні", – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що після припинення бойових дій мир має бути стійким і забезпечуватися сильними українськими збройними силами, готовими до стримування та оборони, а також ефективними гарантіями безпеки від партнерів України, включно з Європою, Канадою та США. "Це стане фундаментом для стабільного відновлення України та її подальшого процвітання", – зазначив Рютте.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що незважаючи на численні труднощі, є надія та міжнародна підтримка. "У найтемніші дні Другої світової війни Вінстон Черчилль сказав: 'Наші якості і вчинки повинні палати і світити крізь темряву Європи'. Полум'я свободи живе в Україні і продовжує світити", – підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, європейські лідери підтвердили підтримку України у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії, назвавши дії кремля стратегічним провалом та обіцяючи нову військову допомогу.