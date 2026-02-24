Європейські лідери підтвердили підтримку України і назвали війну росії стратегічним провалом

Лідери Європи погоджуються, що чотири роки війни не зламали Україну, а навпаки – зміцнили її обороноздатність і міжнародну підтримку.

Європейські лідери підтвердили підтримку України у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії, назвавши дії кремля стратегічним провалом та обіцяючи нову військову допомогу.

Президент Франції наголосив, що війна стала для росії потрійним провалом – військовим, економічним і стратегічним. Він підкреслив, що вторгнення лише зміцнило НАТО, об’єднало європейські країни та показало крихкість імперських амбіцій кремля. За його словами, лише 1% української території залишається під контролем росії з моменту стабілізації фронту у листопаді 2022 року, а українські сили поступово звільняють території. Французький лідер додав, що понад 1,2 мільйона російських військових були поранені або загинули, і зазначив, що росія вербує солдатів в Африці для продовження бойових дій. Він також запевнив, що постачання озброєння та навчання українських військових триватиме, щоб Україна вистояла.

Президентка Молдови відзначила мужність українців та підкреслила, що їхня боротьба захищає не лише Україну, а й мир і свободу Молдови та всієї Європи. Вона закликала забезпечити справедливий мир і підтвердила незмінну солідарність Кишинева з Києвом.

Президент Польщі наголосив, що російська агресія становить загрозу для безпеки всієї Європи, і закликав світ не ігнорувати імперські амбіції росії. Він підкреслив необхідність зберігати єдність демократичного світу та поважати мужність українців, які щодня захищають свободу.

Норвезький прем’єр заявив, що цьогоріч на військову допомогу Україні уряд країни виділить близько 5,9 млрд євро, зокрема на дрони, безпілотні системи, протиповітряну оборону та навчання українських військових. Загалом на 2026 рік Норвегія передбачила 85 млрд крон (близько 7,5 млрд євро), з яких понад 12 млрд крон підуть на автономні дрони та системи, близько 9 млрд крон – на ППО та винищувачі F-16, 6 млрд крон – на морську безпеку, 3,5 млрд крон – на Північно-Балтійську та Польську бригадні ініціативи, 5 млрд крон – на навчання, та понад 8 млрд крон – на міжнародне співробітництво та стратегічні проєкти.

Лідери Європи погоджуються, що чотири роки війни не зламали Україну, а навпаки – зміцнили її обороноздатність і міжнародну підтримку.