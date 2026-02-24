Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські лідери підтвердили підтримку України і назвали війну росії стратегічним провалом

24 лютого 2026, 10:32
Європейські лідери підтвердили підтримку України і назвали війну росії стратегічним провалом
Лідери Європи погоджуються, що чотири роки війни не зламали Україну, а навпаки – зміцнили її обороноздатність і міжнародну підтримку.

Європейські лідери підтвердили підтримку України у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії, назвавши дії кремля стратегічним провалом та обіцяючи нову військову допомогу.

Президент Франції наголосив, що війна стала для росії потрійним провалом – військовим, економічним і стратегічним. Він підкреслив, що вторгнення лише зміцнило НАТО, об’єднало європейські країни та показало крихкість імперських амбіцій кремля. За його словами, лише 1% української території залишається під контролем росії з моменту стабілізації фронту у листопаді 2022 року, а українські сили поступово звільняють території. Французький лідер додав, що понад 1,2 мільйона російських військових були поранені або загинули, і зазначив, що росія вербує солдатів в Африці для продовження бойових дій. Він також запевнив, що постачання озброєння та навчання українських військових триватиме, щоб Україна вистояла.

Президентка Молдови відзначила мужність українців та підкреслила, що їхня боротьба захищає не лише Україну, а й мир і свободу Молдови та всієї Європи. Вона закликала забезпечити справедливий мир і підтвердила незмінну солідарність Кишинева з Києвом.

Президент Польщі наголосив, що російська агресія становить загрозу для безпеки всієї Європи, і закликав світ не ігнорувати імперські амбіції росії. Він підкреслив необхідність зберігати єдність демократичного світу та поважати мужність українців, які щодня захищають свободу.

Норвезький прем’єр заявив, що цьогоріч на військову допомогу Україні уряд країни виділить близько 5,9 млрд євро, зокрема на дрони, безпілотні системи, протиповітряну оборону та навчання українських військових. Загалом на 2026 рік Норвегія передбачила 85 млрд крон (близько 7,5 млрд євро), з яких понад 12 млрд крон підуть на автономні дрони та системи, близько 9 млрд крон – на ППО та винищувачі F-16, 6 млрд крон – на морську безпеку, 3,5 млрд крон – на Північно-Балтійську та Польську бригадні ініціативи, 5 млрд крон – на навчання, та понад 8 млрд крон – на міжнародне співробітництво та стратегічні проєкти.

Лідери Європи погоджуються, що чотири роки війни не зламали Україну, а навпаки – зміцнили її обороноздатність і міжнародну підтримку.

НорвегіявійнаЄвросоюзЕмануель МакронМая Сандупідтримка УкраїниКароль Навроцький

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється