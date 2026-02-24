У росії відкрили кримінальну справу проти засновника Telegram Павла Дурова

У росії засновника месенджера Telegram Павла Дурова можуть визнати пособником терористів.

У росії проти засновника месенджера Telegram Павла Дурова розпочато кримінальне розслідування за статтею про сприяння терористичній діяльності.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на спецслужби.

Зазначається, що стаття проти Дурова "базується на матеріалах ФСБ росії".

За оприлюдненими даними, з 2022 року в росії зафіксували понад 153 тисячі злочинів, у яких нібито використовувався Telegram. Приблизно 33 тисячі з них віднесли до диверсійно-терористичної та екстремістської категорії. Також заявлено про запобігання 475 терактам, підготовка яких, за версією спецслужб, координувалася через Telegram

РосЗМІ пишуть, що адміністрація Telegram не виконала вимоги Роскомнагляду і не видалила тисячі каналів, чатів і ботів, пов’язаних з дитячою порнографією, наркотиками, суїцидом та залученням неповнолітніх до протиправної діяльності. Також не видалені понад 10 тисяч каналів із закликами до екстремізму та пов’язаних із "фінансуванням противника".

Серед злочинів, які нібито були скоєні з використанням месенджера, названо теракт у Крокус Сіті Хол, а також вбивства Дарії Дугіної та генерала Ігоря Кириллова. У публікаціях також зазначається, що Telegram "став головним інструментом спецслужб країн НАТО" та "київського режиму".

Нагадаємо, з 1 квітня Роскомнадзор приступить до тотального блокування Telegram за аналогією з Instagram (компанія Meta визнана в росії екстремістською і заборонена) і Facebook.